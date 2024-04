La Soluzione ♚ Può essere d ombra

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere d ombra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONO

Curiosità su Puo essere d ombra: Definizione freudiana di ombra, tuttavia, l'ombra junghiana può includere tutto ciò che è al di fuori della luce della coscienza e può essere positiva o negativa... In geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un triangolo rettangolo intorno a uno dei suoi cateti. L'asse del cono è il cateto intorno a cui il solido è costruito; la base del cono è altresì il cerchio ottenuto dalla rotazione dell'altro cateto. Il vertice del cono è, infine, il punto dell'asse opposto a quello dell'intersezione con la sua base. L'aggettivo che definisce gli oggetti di natura simile al cono è conico; da esso derivano anche le curve e le figure piane cosiddette coniche, ovvero risultanti dall'intersezione di un piano con un cono. In matematica un cono può essere considerato come una piramide di ...

Altre Definizioni con cono; essere; ombra;