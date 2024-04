La Soluzione ♚ Può essere da nulla

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere da nulla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COSA

Curiosità su Puo essere da nulla: l'essere e il nulla (l'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique) è un saggio di ontologia fenomenologica pubblicato da jean-paul sartre nel... Cosa nostra (detta comunemente mafia siciliana, o mafia per antonomasia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, e in più parti del mondo. Questo termine viene oggi utilizzato per riferirsi esclusivamente alla mafia di origine siciliana (anche per indicare le sue ramificazioni internazionali, specie negli Stati Uniti d'America, dove viene identificata come Cosa nostra statunitense, sebbene oggi entrambe abbiano diffusione a carattere internazionale), per distinguerla dalle altre associazioni ed organizzazioni mafiose del mondo. Gli interventi di contrasto da parte dello Stato ...

