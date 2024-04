La Soluzione ♚ Può essere minerale

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere minerale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACQUA

Curiosità su Puo essere minerale: Cercando l'utilizzo del termine in dietetica, vedi sali minerali. i minerali (dal latino medievale minerale, derivato del francese antico minière, "miniera")... L'acqua è un composto chimico di formula molecolare H2O, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno con legame covalente polare. In condizioni di temperatura e pressione normali si presenta come un sistema bifase, costituito da un liquido incolore e insapore (che viene chiamato "acqua" in senso stretto) e da un vapore incolore (detto vapore acqueo). Si presenta allo stato solido (detto ghiaccio) nel caso in cui la temperatura sia uguale o inferiore alla temperatura di congelamento. Essendo l'acqua un ottimo solvente, le acque naturali contengono disciolte moltissime altre sostanze, ed è per questo motivo che con il ...

Altre Definizioni con acqua; essere; minerale;