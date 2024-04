La Soluzione ♚ Può essere a mano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere a mano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOMBA

Curiosità su Puo essere a mano: Destrezza della mano umana non può essere spiegata esclusivamente da fattori anatomici ma anche da aspetti neurali. le proporzioni della mano umana sono sufficientemente... La bomba atomica (o bomba a fissione nucleare) è un ordigno esplosivo appartenente al gruppo delle armi nucleari, la cui energia è interamente prodotta da una reazione a catena di fissione nucleare. A volte viene chiamata anche bomba A, espressione oggi desueta, o impropriamente bomba nucleare. Il termine bomba atomica viene usato comunemente anche per indicare le armi termonucleari, in quanto esse costituiscono la maggioranza degli arsenali nucleari di oggi. Il funzionamento di questi ordigni si basa sulla reazione di fissione nucleare, un processo di divisione del nucleo atomico, che avviene in un elemento pesante detto fissile, in due o ...

