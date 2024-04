La Soluzione ♚ Può essere cheviot

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere cheviot. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LANA

Curiosità su Puo essere cheviot: Lo cheviot è un tessuto di lana spesso e ruvido, di peso medio, a intreccio spigato. dal nome si può pensare provenga dalla lingua francese, ma in realtà... La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, vigogna, alpaca, ecc.) e produzioni minori da cani (chiengora), yak e antilope tibetana (Shahtoosh). La lana che si viene ad ottenere viene definita "lana vergine". Un altro metodo per ricavare la lana è quello di recuperarla dopo la macellazione della pecora stessa. La lana che si ricava si chiama "lana di concia". L'industria inoltre riutilizza la lana ricavata dagli scarti di produzione; si parla in questo caso di "lana rigenerata", e il procedimento è detto ciclo rigenerato.

