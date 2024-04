La Soluzione ♚ Promuove l immagine di un personaggio

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Promuove l immagine di un personaggio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRESS AGENT

Curiosità su Promuove l immagine di un personaggio: Fu di kamabakka nell'edizione italiana dell'anime. il personaggio è ispirato a frank-n-furter e all'attore norio imamura; il nome del personaggio deriva... L'ufficio stampa è l'organo che diffonde notizie per conto di aziende, organizzazioni ed enti pubblici. La funzione di un ufficio stampa è prettamente giornalistica, pertanto non va confusa con l'attività di "relazioni con i media". Le note ufficiali redatte da un ufficio stampa sono chiamate comunicati stampa.

Altre Definizioni con press agent; promuove; immagine; personaggio;