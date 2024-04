La Soluzione ♚ Sa preparare un Alexander

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Sa preparare un Alexander. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARMAN

Curiosità su Sa preparare un alexander: Diede poi disposizione al comando supremo interforze britannico di preparare i piani per un attacco preventivo contro gli ex alleati (operazione unthinkable)... Il barista è una figura professionale che lavora nei bar. Esso è addetto alla preparazione e al servizio di caffè , bevande derivate e cioccolate nonché alla distribuzione di bibite, ecc.

