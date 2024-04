La Soluzione ♚ Pierre-Auguste pittore impressionista

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Pierre-Auguste pittore impressionista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RENOIR

Curiosità su Pierre-auguste pittore impressionista: pierre-auguste renoir ([pj o'gyst 'nwa]; limoges, 25 febbraio 1841 – cagnes-sur-mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, considerato uno... Pierre-Auguste Renoir ([pj o'gyst 'nwa]; Limoges, 25 febbraio 1841 – Cagnes-sur-Mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, considerato uno tra i massimi esponenti dell'Impressionismo.

Altre Definizioni con renoir; pierre; auguste; pittore; impressionista;