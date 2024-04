La Soluzione ♚ Piene di spine

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Piene di spine. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IRTE

Curiosità su Piene di spine: Delle valli veronesi. ha corpo e testa di gallo (galeto), con una grande cresta rossa, ali piene di spine e coda di serpente (bisso). la sua dimensione normale... La prima versione della Vergine delle Rocce è un dipinto a olio su tavola trasportato su tela (198x123 cm) di Leonardo da Vinci, databile al 1483-1486 e conservato nel Musée du Louvre di Parigi, mentre la seconda versione è conservata alla National Gallery di Londra.

