La Soluzione ♚ Non è un dittongo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Non è un dittongo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IATO

Curiosità su Non e un dittongo: Fonetica, un dittongo (dal greco df, díphthongos, "con due suoni") è una combinazione di due vocali costituita da un rapido spostamento da un vocoide... Col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico che consiste nel dividere tra due sillabe due vocali (o meglio: due vocoidi) che altrimenti farebbero parte della stessa sillaba, vocali quindi che vengono accostate e pronunciate con due emissioni di voce.

