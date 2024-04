La Soluzione ♚ Il nome di Churchill

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il nome di Churchill. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : WINSTON

Curiosità su Il nome di churchill: Spencer-churchill, nata hozier (mayfair, 1º aprile 1885 – knightsbridge, 12 dicembre 1977), è stata una nobildonna britannica, moglie di winston churchill. sebbene... Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Woodstock, 30 novembre 1874 – Londra, 24 gennaio 1965) è stato un politico, storico, giornalista e militare britannico. È stato Primo ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e nuovamente dal 1951 al 1955. È stato inoltre membro del Parlamento dal 1900 al 1922 e dal 1924 al 1964, rappresentando nel corso della sua carriera cinque diversi collegi. Come Primo ministro, è noto per aver guidato il Regno Unito alla vittoria nella seconda guerra mondiale; fu anche leader del Partito Conservatore per quindici anni, dal 1940 al 1955. In seguito alla sconfitta dei conservatori nelle elezioni del 1945, ...

Altre Definizioni con winston; nome; churchill;