La Soluzione ♚ Native di Praga

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Native di Praga. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CECHE

Curiosità su Native di praga: Decennio (1993-2003). nativo di praga, nell'allora cecoslovacchia, patrik berger mosse i primi passi nelle giovanili dello sparta, prima di passare, a 18 anni... Le targhe d'immatricolazione della Repubblica Ceca vengono utilizzate per identificare i veicoli immatricolati nel Paese centro-europeo.

