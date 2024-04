La Soluzione ♚ Lo è un momento decisivo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo è un momento decisivo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOPICO

Curiosità su Lo e un momento decisivo: Famoso di cartier-bresson è the decisive moment (il momento decisivo, simon & schuster, new york). il titolo nella versione francese è images à la sauvette... Topico (dal greco tp topikòs, luogo) è un aggettivo riferito alla topica, un'espressione filosofica, facente parte della logica e della retorica, che indica l'argomentazione che si riferisce in modo specifico e diretto alla tesi da dimostrare. Nel corso della storia l'aggettivizzazione correlata ai luoghi ed alle discussioni ha dato valenza al termine come espressione di discorso specifico e circoscritto a un particolare ambito.

Altre Definizioni con topico; momento; decisivo;