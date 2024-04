La Soluzione ♚ Un mobile con specchi di madame

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un mobile con specchi di madame. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARMOIRE

Curiosità su Un mobile con specchi di madame: Decorazione di versailles dovevano necessariamente essere prodotti in francia. persino gli specchi utilizzati nella galleria degli specchi vennero realizzati... Armoire de fer (armadio di ferro) è il nome dato a un armadio segreto del Palazzo delle Tuileries che si trovava incassato nel muro del corridoio che collegava la camera da letto del re Luigi XVI a quella del delfino. Per celarlo alla vista era chiuso con una porta in ferro coperta da uno strato di pittura che imitava la pietra. Luigi XVI lo fece costruire dal fabbro François Gamain per nascondervi documenti riservati e corrispondenze compromettenti. Il 19 novembre 1792, quando alla Convenzione Nazionale si discuteva se processare il re dopo il suo fallito tentativo di abbandonare la Francia, Gamain rivelò l'esistenza dell'armadio segreto ...

