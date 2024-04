La Soluzione ♚ Il mago di re Artù

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il mago di re Artù. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MERLINO

Curiosità su Il mago di re artu: Delle opere moderne di narrativa ispirate al ciclo di re artù menzionano anche il mago merlino. di particolare interesse è l'antologia di racconti incentrati... Il mago e chiaroveggente Merlino (in bretone: Merzhin, in gallese: Myrddin, in cornico: Marzhin, AFI: ['mrðin]; in francese e inglese: Merlin) è uno dei personaggi centrali del ciclo bretone e delle leggende arturiane, introdotto per la prima volta nella Cronaca alto medievale dell'Historia Brittonum scritta dal Monaco Nennio (col nome di "Embreis Guelitic" e "Ambrosius"). Grazie a un incantesimo di Merlino Uther Pendragon giacque con Ygraine e così fu concepito re Artù; fu ancora lui ad allevare Artù e condurlo fino all'ascesa al trono e a creare la Tavola Rotonda. Sua allieva (e rivale nelle versioni più recenti dei racconti ...

Altre Definizioni con merlino; mago; artù;