La Soluzione ♚ Si macina sui cibi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si macina sui cibi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PEPE

Curiosità su Si macina sui cibi: Ebrei: si parla di gusti di altri cibi da loro desiderati ed assaporati mangiando la sola manna. il residuo della manna che si scioglieva si diffondeva... Il pepe è una spezia che si ricava dalle piante del genere Piper, che appartengono alla famiglia delle Piperacee. La specie più importante, il Piper nigrum, è quella da cui si ricavano diverse varietà di pepe, fra cui il pepe nero e quello bianco, e tutte dal sapore piccante e dalle presunte proprietà afrodisiache. Il termine "pepe" identifica inoltre il "pepe lungo" (Piper longum), meno apprezzato a causa del suo sapore bruciante.

