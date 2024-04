La Soluzione ♚ La Kant con Diabolik

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La Kant con Diabolik. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EVA

Curiosità su La kant con diabolik: Diabolik e la sua futura compagna e complice eva kant, avvenuto nel terzo albo (l'arresto di diabolik) della serie originale. si tratta della seconda trasposizione... Eva (in ebraico ) è il nome che Adamo, primo uomo secondo la Genesi 3,20, ha dato alla sua compagna dopo che l'aveva chiamata "donna". La Bibbia dà di questi due nomi un'etimologia popolare. Eva viene fatto derivare da "vivente" o "che suscita la vita" (Madre dell'umanità). Il nome "donna" (‘iššhah) viene considerato come forma femminile di ‘išh (= uomo). L'intendere donna come "uom-a" indica una relazione essenziale: sia per origine che per finalità, la donna costituisce una unità con l'uomo. A ciò allude anche il racconto di Genesi 2,18-22, secondo cui la donna è tratta dal fianco del primo uomo. È venerata come santa della ...

