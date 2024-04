La Soluzione ♚ Jean tragediografo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Jean tragediografo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RACINE

Curiosità su Jean tragediografo: Nuovamente incinta poco dopo la nascita del futuro tragediografo, cosicché fu una nutrice ad occuparsi di jean. jeanne sconin morì nel gennaio 1641, dando alla... Jean Racine ([~ a'sin]; La Ferté-Milon, 22 dicembre 1639 – Parigi, 21 aprile 1699) è stato un drammaturgo e scrittore francese. Racine fu il massimo esponente, assieme a Pierre Corneille, del teatro tragico francese del Seicento.

Altre Definizioni con racine; jean; tragediografo;