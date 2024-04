La Soluzione ♚ Insiti nell animo

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Insiti nell animo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INTERIORI

Curiosità su Insiti nell animo: Sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa, in cui le... Le voci interiori (Glosy wewnetrzne) è un film per la televisione del 2009 diretto da Krzysztof Zanussi. Il film fa parte della serie Teatr Telewizji.

