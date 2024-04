La Soluzione ♚ Gruppo di lavoro

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Gruppo di lavoro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STAFF

Curiosità su Gruppo di lavoro: In ambito aziendale si ha la formazione di un gruppo di lavoro quando persone appartenenti ad enti diversi, o con professionalità diverse, si riuniscono... Staff – in ambito militare, un organismo incaricato di assistere e consigliare un dirigente

