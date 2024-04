La Soluzione ♚ È di fronte a Gibuti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: È di fronte a Gibuti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADEN

Curiosità su E di fronte a gibuti: Significati, vedi gibuti (disambigua). coordinate: 11°48'n 42°26'e / 11.8°n 42.433333°e11.8; 42.433333 il gibuti, ufficialmente repubblica di gibuti (in arabo... Aden (in arabo , Adin/Adan) è una delle principali città dello Yemen, capoluogo del governatorato di 'Adan. Eretta sul cratere di un vulcano spento, la città è costituita dall'assembramento di antichi villaggi e si affaccia sul porto naturale che si apre sull'omonimo golfo.

