La Soluzione ♚ I filosofi lo contrappongono all essere

La soluzione di 8 lettere per la definizione: I filosofi lo contrappongono all essere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIVENIRE

Curiosità su I filosofi lo contrappongono all essere: i filosofi di chartres si avviavano verso una visione panteistica del creato. contemporaneamente, a cominciare da alberto magno, cominciò ad essere recepito... Il divenire, inteso come mutamento, movimento, scorrere senza fine della realtà, perenne nascere e morire delle cose, è stato uno dei concetti filosofici più importanti su cui si sono contrapposte visioni ontologiche di tipo statico (come quella eleatica) e di tipo dinamico (come quella eraclitea e dell'atomismo leucippeo). Il termine divenire [dal latino devenire composto di de (prep. che indica moto dall'alto) e venire (venire) quindi propriamente "venir giù"] in filosofia implica un cambiamento non solo nello spazio, come nel significato originario, ma anche nel tempo.

