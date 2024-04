La Soluzione ♚ Figlio di Poseidone

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Figlio di Poseidone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRITONE

Curiosità su Figlio di poseidone: Ne i deipnosofisti di ateneo di naucrati. figlio di poseidone e della ninfa naide o di nereo o di copeo o di polibo ed eubea o di antedone ed alcione... Tritone è il più grande satellite naturale di Nettuno, ed uno dei più massicci dell'intero sistema solare, precisamente il settimo, dopo Titano, la Luna e i quattro satelliti medicei di Giove. Scoperto nel 1846 dall'astronomo inglese William Lassell, diciassette giorni dopo la scoperta del pianeta, prende il nome dal figlio del dio del mare Poseidone della mitologia greca. Tritone è l'unica grande luna che orbita attorno al proprio pianeta con moto retrogrado, ad una distanza media da Nettuno di circa 355000 km e in un periodo di poco inferiore ai sei giorni. Per la sua orbita retrograda e per la sua composizione, simile a quella di ...

