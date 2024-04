La Soluzione ♚ Fido lo nasconde sottoterra

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Fido lo nasconde sottoterra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OSSO

Curiosità su Fido lo nasconde sottoterra: Che la rende di fatto la guida del gruppo. alla ricerca della fenice col fido suezo tramite il ciondolo, scoprirà che il primo corpo ospite di master moo... Un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme delle ossa di un dato animale ne costituisce lo scheletro. È costituito da una matrice extracellulare molto dura e compatta, mineralizzata, e da una componente di cellule, tra cui abbondano gli osteociti.

