La Soluzione ♚ Fedeli a se stessi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Fedeli a se stessi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COERENTI

Curiosità su Fedeli a se stessi: Di o su valeria fedeli wikimedia commons contiene immagini o altri file su valeria fedeli sito ufficiale, su valeriafedeli.it. fedeli, valeria, su treccani... Per rocce coerenti si intendono dei tipi di rocce compatte, che possono essere rotte solo a martellate, ma in questo caso senza produzione di schegge. In Cantiere vengono abbattute con l'esplosivo oppure tramite l'utilizzo di frese, nel caso di scavi in sotterraneo. Le rocce più comuni che appartengono a questa categoria sono le arenarie, i calcari marmosi, i gessi, e alcune rocce con marcata scistosità.

