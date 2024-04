La Soluzione ♚ Fattoria trentina

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Fattoria trentina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MASO

Curiosità su Fattoria trentina: Venetia et histria di età imperiale romana. la regione storico-geografica trentina fu già municipium romano, ducato longobardo e contea carolingia, quindi... Il caso Maso, noto anche come il delitto di Montecchia di Crosara, fu un parricidio commesso il 17 aprile 1991 a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Viene ricordato come uno dei casi più emblematici di figli che uccidono i genitori, al pari del caso Graneris del 1975 e del delitto di Novi Ligure del 2001. Pietro Maso (19 anni all’epoca), aiutato da tre amici, Giorgio Carbognin (18 anni), Paolo Cavazza (18 anni) e Damiano Burato (17 anni), uccise entrambi i suoi genitori, Antonio Maso e Mariarosa Tessari, al fine di appropriarsi della sua parte di eredità. Venne arrestato il 19 aprile 1991 e poi condannato definitivamente a ...

