La Soluzione ♚ Essere subordinato

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Essere subordinato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOTTOSTARE

Curiosità su Essere subordinato: Semplificare l'enunciato nel modo che segue: rita dice di essere a casa il soggetto della subordinata non è indicato, dato che l'infinito non è coniugabile... In fisica un fermione, in onore del fisico Enrico Fermi, è una particella subatomica che segue la statistica di Fermi-Dirac e di conseguenza ha spin semintero (1/2, 3/2, 5/2...), secondo il teorema spin-statistica. Fermioni e bosoni sono le due famiglie fondamentali in cui si dividono le particelle. Elementi distintivi principali dei fermioni sono il sottostare al principio di esclusione di Pauli e il possedere sempre massa. Tutta la materia conosciuta è costituita da fermioni, responsabili, direttamente o attraverso la loro forza attrattiva, della massa rilevabile in natura.

