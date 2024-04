La Soluzione ♚ Essere a contatto

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Essere a contatto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOCCARSI

Curiosità su Essere a contatto: Le lenti a contatto (anche abbreviate lac o lc) sono dispositivi medici (dm) a forma di piccola calotta trasparente, che vengono applicati sulla superficie... La Velella velella, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni, è una colonia di sifonofori della famiglia Porpitidae. Spesso viene ritrovata in tutti gli oceani, sulle rive o al massimo a 1-2 cm di profondità nell'acqua, con una preferenza per le acque calde o temperate. Come gli altri cnidari (celenterati), Velella velella è un animale carnivoro. Cattura la sua preda, generalmente plancton, tramite i tentacoli che contengono delle tossine. Queste tossine, pur essendo efficaci contro la preda, sono innocue per gli esseri umani, poiché non riescono a penetrare nella pelle e non causano nessuna reazione alla cute dell'uomo. Ciò ...

