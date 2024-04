La Soluzione ♚ Essere basato

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Essere basato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONSISTERE

Curiosità su Essere basato: E "essere umano" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi homo sapiens (disambigua), uomo (disambigua), uomini (disambigua) o essere umano... Nel linguaggio comune, il turpiloquio è un modo di parlare volgare, offensivo e irriverente, utilizzato per mostrare disappunto, disprezzo o schernimento verso qualcosa o qualcuno. Può consistere nell'utilizzo di imprecazioni, parolacce e bestemmie, usate anche come intercalare.

