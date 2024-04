La Soluzione ♚ Cupo Oscuro

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Cupo Oscuro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ATRO - FOSCO - TETRO

Curiosità su Cupo oscuro: oscuro, su badtaste. (en) il cavaliere oscuro, su imdb, imdb.com. (en) il cavaliere oscuro, su allmovie, all media network. (en) il cavaliere oscuro,... Il Bosco Atro (chiamato Boscotetro nell'edizione Bompiani de Il Silmarillion e de Lo Hobbit; Boscuro nella nuova traduzione italiana de Il Signore degli Anelli; Mirkwood in originale) è un bosco di Arda, l'universo immaginario creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Dimora degli Elfi Silvani posta sotto il dominio di re Thranduil, padre di Legolas, è situata a est delle montagne Nebbiose, e veniva anticamente detta Eryn Galen, cioè "Boscoverde il Grande".

