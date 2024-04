La Soluzione ♚ Cresce nei prati

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Cresce nei prati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERBA

Curiosità su Cresce nei prati: Scaposa (h scap), mentre il tipo corologico è sud europa-pontico; cresce su prati aridi e rupi dai 100 fino ai 1000 m s.l.m.. è diffusa solo nell'italia... L'erba o pianta erbacea è genericamente una pianta con fusto non lignificato. Solitamente le erbacee sono annuali, ma non rare sono le specie biennali o perenni che, dopo l'appassimento della parte aerea, rinascono l'anno successivo grazie alla sopravvivenza della radice in stato quiescente durante la stagione sfavorevole.

Altre Definizioni con erba; cresce; prati;