La Soluzione ♚ Così devono essere tutti i campi da sci

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Così devono essere tutti i campi da sci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INNEVATI

Curiosità su Cosi devono essere tutti i campi da sci: Segnale tutti uniti e sospinti da un unico scopo, così la grande manifestazione vuole essere la dimostrazione che l'italia è una e non deve essere suddivisa... Lo Yulong Xueshan (T, S, Yùlóng XueshanP, lett. "montagna innevata del Drago di Giada") è un massiccio montuoso situato vicino a Lijiang nel nord-ovest della provincia dello Yunnan in Cina. Culmina con i 5596 m dello Shanzidou (S, ShànzidouP). Uno dei versanti del massiccio costituisce una delle sponde della gola del Salto della Tigre (S, P). Lo Shanzidou è stato scalato una sola volta l'8 maggio 1987 da una spedizione americana.

