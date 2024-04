La Soluzione ♚ Corrono trainando il sulky

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Corrono trainando il sulky. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TROTTATORI

Curiosità su Corrono trainando il sulky: corrado trainando il sulla" Il Trottatore americano o American Standardbred è un animale selezionato per le corse al trotto e all'ambio. Il capostipite di questa razza è un Purosangue Inglese di nome Messenger (1780-1808), dal quale discende in linea diretta in terza generazione Hambletonian dal quale derivano tutti i Trottatori americani odierni. Alla formazione della razza hanno contribuito anche altri trottatori quali Trottatore Norfolk , Anglo-normanno e Orlov. La caratteristica principale di questa razza rispetto ad altri trottatori è l'elevata velocità nelle brevi distanze. Oggi non esiste più questa distinzione di razze, perché la selezione avviene sulle ...

Altre Definizioni con trottatori; corrono; trainando; sulky;