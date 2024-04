La Soluzione ♚ Il compositore cagliaritano del poema sinfonico Sardegna

Soluzione : ENNIO PORRINO

Curiosità su Il compositore cagliaritano del poema sinfonico sardegna: Numerose isole (le maggiori sono sicilia e sardegna), per un totale di 302068,26 km². gli stati della città del vaticano e di san marino sono enclavi della... Ennio Porrino (Cagliari, 20 gennaio 1910 – Roma, 25 settembre 1959) è stato un compositore italiano. Compose musica sinfonica, cameristica e operistica.

