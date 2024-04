La Soluzione ♚ Un colpetto alla porta

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un colpetto alla porta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOC

Curiosità su Un colpetto alla porta: Voluto poter fare a meno di dio, ma non ha potuto evitare di fargli dare un colpetto al mondo per metterlo in moto; dopo di che non sa più che farne di dio... Toc Toc è un film del 2017 scritto e diretto da Vicente Villanueva. Il soggetto è tratto dall'omonima commedia teatrale di Laurent Baffie presentata a Buenos Aires.. L'adattamento cinematografico è stato curato da Vicente Villanueva. In forma di commedia si espone una terapia di gruppo per persone affette da disturbo ossessivo compulsivo. Il film, uscito in Spagna il 6 ottobre 2017, in Italia è stato distribuito su Netflix.

