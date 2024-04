La Soluzione ♚ Ciclo del calendario Maya

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Ciclo del calendario Maya. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TUN

Curiosità su Ciclo del calendario maya: Suggerimenti del progetto di riferimento. il calendario maya è l'ordinamento sulla datazione delle epoche che veniva utilizzato dai maya e da altri popoli... Il tun è un ciclo del calendario maya, pari a un periodo di 360 giorni. Ogni tun è composto da diciotto uinal (periodi di 20 giorni), mentre venti tun formano un k'atun (corrispondente a un ventennio): questo perché il calendario maya non seguiva un sistema decimale, bensì vigesimale (basato su 20).

