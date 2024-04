La Soluzione ♚ Caratteristica specifica

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Caratteristica specifica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIPICA

Curiosità su Caratteristica specifica: Una specifica è un documento che descrive un formato di salvataggio o un protocollo di comunicazione (es. l'xmpp per voce e video). la specifica può essere... L'assenza tipica (o piccolo male) è un fenomeno di rapida e fugace perdita di coscienza (meno di 30 secondi) e rappresenta una delle più tipiche forme di epilessia del bambino e del giovane.

