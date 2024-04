La Soluzione ♚ Capoluogo della val di Non

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Capoluogo della val di Non. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CLES

Curiosità su Capoluogo della val di non: Come nella vicina val di non. principale località e capoluogo della val di sole è il borgo di malé, situato nella parte centrale della valle e rappresentante... Cles (IPA: /'kles/; Clés o Cliès in noneso) è un comune italiano di 7 166 abitanti della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige. È il capoluogo della Val di Non.

