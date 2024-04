La Soluzione ♚ Breve interruzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Breve interruzione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAUSA

Curiosità su Breve interruzione: Quando il feto potrebbe sopravvivere al di fuori dell'utero, è nota come "interruzione ritardata di gravidanza". sin dai tempi antichi, gli aborti sono stati... Pausa – in musica, il silenzio in contrapposizione alle note su uno spartito Pausa – in linguistica, interruzione della catena fonica Pausa – città del Perù Pausa – EP di Ricky Martin del 2020 Pausa di decompressione – periodo di tempo che un subacqueo deve spendere ad una profondità costante per eliminare in sicurezza i gas inerti dal corpo

Altre Definizioni con pausa; breve; interruzione;