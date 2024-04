La Soluzione ♚ Bisognosa di riposo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Bisognosa di riposo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STANCA

Curiosità su Bisognosa di riposo: Che abbia sonno, né un caso eccezionale come per chi sia stanco e bisognoso di riposo, e neppure un godimento, come per chi sia pigro: era semplicemente... Lavorare stanca è una raccolta di poesie dello scrittore Cesare Pavese pubblicata nel 1936.

