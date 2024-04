La Soluzione ♚ Si batte sul set

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si batte sul set. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIAC

Curiosità su Si batte sul set: In due set. il 10 aprile si attesta alla posizione n. 8 del ranking mondiale a monte carlo, dove è accreditato dalla testa di serie n. 7, batte diego schwartzman... L'Europeo è stato un settimanale italiano d'attualità, pubblicato dal 1945 al 1995. Dal 2001 ha conosciuto una nuova stagione editoriale, che si è conclusa nel luglio 2013.

Altre Definizioni con ciac; batte;