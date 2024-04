La Soluzione ♚ L attore Wallach

La soluzione di 3 lettere per la definizione: L attore Wallach. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ELI

Curiosità su L attore wallach: Eli herschel wallach (/'ila 'wlk/; new york, 7 dicembre 1915 – new york, 24 giugno 2014) è stato un attore statunitense. attore di formazione teatrale... Eli Raphael Roth (Newton, 18 aprile 1972) è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e animatore statunitense. Acquisì la fama di regista "di genere" dopo la realizzazione di Cabin Fever (2002), film horror-comico dalle tonalità splatter molto accentuate. Roth è considerato uno dei più dotati autori del genere horror, in una cerchia ristretta di registi recentemente scoperti. Il suo film più famoso è probabilmente il torture-horror Hostel (2005), pubblicizzato e prodotto da Quentin Tarantino. Per ricambiare il favore che Tarantino fece a Roth pubblicizzando e producendo il suo terzo film, Roth ha diretto il fake trailer ...

