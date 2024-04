La Soluzione ♚ Articolo plurale

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Articolo plurale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GLI

Curiosità su Articolo plurale: (probabile sincope dell'antico buovi plurale di buove, dal latino boves) dio - dèi (dal plurale latino dei; disusato il plurale regolare analogico dii); anche...

Altre Definizioni con gli; articolo; plurale;