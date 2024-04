La Soluzione ♚ Arnesi dei barbieri

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Arnesi dei barbieri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RASOI

Curiosità su Arnesi dei barbieri: L'esposizione di arnesi, fotografie la vita del borgo murato nel secolo scorso, guidando il visitatore alla scoperta del significato delle arti e dei mestieri... Rasoi è un film del 1993 diretto da Mario Martone. Il soggetto è tratto dall'omonimo spettacolo teatrale di Enzo Moscato del 1991, ed interpretato da Toni Servillo e dallo stesso Moscato.

