La Soluzione ♚ Aggressivi e violenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Aggressivi e violenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VIRULENTI

Curiosità su Aggressivi e violenti: Presi anche gli alghoul descritti come una sottospecie ancora più aggressiva e violenta dei ghoul benché somiglianti nell'aspetto esteriore. i ghoul sono... I microrganismi patogeni, sono agenti biologici responsabili dell'insorgenza della condizione di malattia nell'organismo ospite, per questo gli alimenti che li contengono, o che contengono le loro tossine, rappresentano un rischio per la salute del consumatore.

