La Soluzione ♚ Abitante di uno storico Comune nel Ternano

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abitante di uno storico Comune nel Ternano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORVIETANO

Curiosità su Abitante di uno storico comune nel ternano: Storiografica ternana antica lo vuole originario di terni. nel 275 d.c., a seguito dell'assassinio di aureliano, un ternano divenne imperatore di roma: prima... Orvieto (Orvièto in dialetto orvietano) è un comune italiano di 19 307 abitanti della provincia di Terni in Umbria.

