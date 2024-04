La Soluzione ♚ Un voto favorevole

La soluzione di 2 lettere per la definizione: Un voto favorevole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SÌ

Curiosità su Un voto favorevole: Si è concluso con un voto favorevole all'uscita dalla ue con il 51,89%, contro il 48,11% che ha votato per rimanere nell'ue. il voto ha manifestato una... Il Sì è un ciclomotore prodotto dal 1978 al 2001 dalla casa motociclistica italiana Piaggio. Ricevette l'omologazione il 20/11/1978 e fu presentato a Genova il 01/02/1979.

Altre Definizioni con sì; voto; favorevole;