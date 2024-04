La Soluzione ♚ Ha un vistoso becco

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ha un vistoso becco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TUCANO

Curiosità su Ha un vistoso becco: Il becco a scarpa (balaeniceps rex gould, 1850) è un grande uccello pelecaniforme, unica specie vivente della famiglia balaenicipitidae e del genere balaeniceps... Tucano è un'azienda italiana specializzata in borse e custodie per il lavoro, il viaggio e il tempo libero.

