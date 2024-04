La Soluzione ♚ Vicendevole reciproco

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Vicendevole reciproco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCAMBIEVOLE

Curiosità su Vicendevole reciproco: ss "prendere o dare in cambio", perciò "mutuo scambio, scambio vicendevole"), anche detto nesso di reciprocità, è un elemento costitutivo implicito...

