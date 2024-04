La Soluzione ♚ Una persona somigliantissima

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Una persona somigliantissima. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOSIA

Curiosità su Una persona somigliantissima: Un'occasione, molti manichei, dopo una dura ma manipolata inquisizione, vennero giustiziati alla presenza di giustiniano in persona: alcuni sul rogo, altri per... Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. Questo fatto ha maggiore risonanza se la somiglianza è riferita a qualche personaggio celebre. Il caso di un sosia di un personaggio vissuto in un'epoca precedente si chiama cronopareidolia. Il concetto era in voga nel Romanticismo, nelle cui opere appariva spesso un gemello maligno che riceverà un trattamento drammatico: ciò porterà nella maggior parte dei casi ad un triste epilogo che lascia da parte la comicità presente nella letteratura classica.

